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Прес-секретар Януковича назвав рішення суду ЄС політично мотивованим

Четвер, 19 жовтня 2017, 17:31

Прес-секретар Олександра Януковича заявив, що рішення Суду Європейського Союзу про законність замороження активів екс-президента Віктора Януковича та його сина є політично мотивованим.

Про це Юрій Кірасір написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення Європейського суду загальної юрисдикції (Люксембург) про визнання законності заморожування активів, які нібито належать В.Ф. Януковичу і А.В. Януковичу в рамках санкцій 2015-2016 р.р., носить виключно політичний характер", - написав він.

За його словам органи ЄС "виявилися заручниками прийнятого ними в 2014 р рішення" про введення санкцій відносно Віктора Януковича і його сина на догоду політичній кон'юнктурі, що склалася тоді в Україні.

"І сьогодні, не бажаючи визнавати власної помилки, змушені приймати рішення базуючись не на наявності реальних фактів і доказів, а виправдовуючи себе лише формулюванням: "...позивачі не надали ніяких доказів, які могли б поставити під сумнів обґрунтованість звинувачень, винесених проти них в Україні", - написав він.

"Варто нагадати, що Європейський суд у 2014 році ввів санкції щодо В.Ф. Януковича і його сина Олександра лише на підставі листа Генерального прокурора України О. Махніцького без надання з боку України будь-яких доказів порушення ними закону. Підтвердженням тому стало, рішення Європейського суду від 15.09.2016г. про скасування санкцій щодо В.Ф. Януковича і А.В. Януковича за 2014-2015г.г", - додав Кірасір.

За його словами, жодна країна світу на сьогоднішній день не підтвердила і не надала доказів наявності на їх території банківських рахунків або активів на ім'я Віктора Януковича.

Як відомо, у четвер Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, виніс рішення за апеляційною скаргою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо санкцій, накладених на них в ЄС у 2015-2016 роках.

Суд визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина.

Українська правда

Теми: ЄСЯнукович
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