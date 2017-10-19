Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:45

Генеральна прокуратура України оголосила підозру російському офіцеру за віддання наказу на обстріл Авдіївки Донецької області у лютому 2017 року.

Про це у четвер повідомляє прес-служба ГПУ.

"Одному з високопосадовців Збройних Сил Російської Федерації, діючому генералу російської армії оголошено підозру у вчиненні ним особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України", - сказано у повідомленні.

"Йому інкримінується вчинення терористично акту, що призвело до загибелі людей, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, що поєднані з умисними вбивствами людей", - повідомили в ГПУ.

Відомство вказує, що вищезазначений генерал, будучи на керівній посаді Міністерства оборони терористичної організації "ДНР", 01 лютого віддав наказ про артилерійський обстріл Авдіївки, внаслідок чого загинуло 2 військовослужбовці Збройних Сил України та 1 цивільна особа, 12 військовослужбовців ЗСУ та 3 цивільні особи отримали поранення.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено (зруйновано) 56 об’єктів цивільної інфраструктури міста.

Як відомо, з 29 січня в районі Авдіївки почалося загострення ситуації: бойовики застосовують установки "Град" і танки.

1 лютого у штабі АТО повідомили, що протягом дня в зоні проведення АТО загинули 2 українських бійців, шестеро отримали поранення.

Українська правда

Теми: РосіяГенпрокуратураДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії за наводкою колишнього вагнерівця – ЗМІ
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: