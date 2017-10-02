Луценко шкодує, що УДО "не знайшло балансу" з журналістами

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що співробітники УДО перебували біля закладу, де відбувалося святкування весілля його сина, оскільки на заході було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні.

Про це Луценко заявив в ефірі "ТСН.Тиждень", коментуючи сюжет програми "Схеми" про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили УДО, передає Радіо Свобода.

"Управління державної охорони має право визначати периметр для безпеки цих охороняємих осіб. Те, що встановлює УДО, є обов’язковим для всіх, включно для журналістів. Проте я шкодую, що журналісти у нас часто перетворюються на нишпорок", - зазначив він.

"Якби вони підійшли до мене і сказали: ми хочемо на весілля, я б їх запросив і навіть пригостив. Проте їм було цікаво познімати з кущів, хто заходить і хто виходить. Вони стали простими папараці", - додав він.

"З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте Управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності", – зазначив Генпрокурор.

Як відомо, на весіллі старшого сина генпрокурора Юрія Луценка, яке відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом, побували перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео, затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками.

А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: "Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора".

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.

Речник президента України Святослав Цеголко заявив: "Виступ пана Гелетея не означає завершення розслідування. Винні в інциденті з журналістами обов’язково мають бути покарані".

Українська правда