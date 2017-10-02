Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість загиблих після стрільби в Лас-Вегасі збільшилась до 20

Понеділок, 2 жовтня 2017, 12:00

Поліція Лас-Вегасу повідомляє про 20 загиблих після стрільби на кантрі-фестивалі.

Про це повідомляє у Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Лас-Вегасу, під час атаки на концерті 20 людей загинуло та понад 100 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася перестрілка, під час якої загинуло 2 людини і 24 поранені, 12 з яких перебувають у критичному стані.

За попередніми даними, поліція застрелила стрільця.

Теми: надзвичайна подіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
надзвичайна подія
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Джеймс Кемерон заперечив чутки про зйомки фільму про катастрофу "Титана"
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: