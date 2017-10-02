Геращенко: У Авакова і Порошенка конфлікт з першого дня

Екс-радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з найпершого дня обрання глави держави.

Про це він сказав в ефірі ICTV в понеділок увечері.

На запитання, чи існує конфлікт, Геращенко відповів: "Так, з першого ж дня обрання президента України Петра Порошенка".

За словами політика, конфлікт полягає в різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.

"Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а "Народний фронт", я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент", - заявив нардеп і екс-радник міністра.

"На сьогодні є певний баланс влади: президент відповідає за СБУ, і несе відповідальність за всі позитивні та негативні зміни в СБУ, президент пропонує генпрокурора і разом з Верховною Радою ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (...) є балансом влади в цій країні і гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням", - додав Геращенко.

Він заявив, що може гарантувати, що влада, МВС, Нацгварія та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України для того, щоб не допустити будь-яких народних виступів, якщо вони будуть законними та обґрунтованими.

У той же час глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов назвав неправдою думку про те, що Порошенко хоче узурпувати владу.

Він також не підтвердив факт існування конфлікту між президентом і главою МВС.

Раніше "Українська правда" писала, у чому причина конфлікту між Порошенком й Аваковим, що його посилює, і чи можуть главу МВС відправити у відставку – про це читайте в матеріалі "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".

Українська правда