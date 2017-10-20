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Прем'єр пообіцяв покращення сполучення з Маріуполем

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 12:09

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що залізничне сполучення з Маріуполем буде покращено, а рухомий склад оновлено.

Про це він заявив під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

Депутат Дмитро Лубінець сказав: "Маріупольський напрямок – 20 годин люди їдуть у найгірших вагонах у державі. Була пропозиція за мільярд гривень купити 40 нових вагонів – врахуйте це".

"Міністерство соціальної політики займається цим питанням", – сказав прем'єр.

"Ми нещодавно говорили про сполучення з Маріуполем із Олегом Ляшком. Абсолютно підтримую його пропозицію і те, що Ви сказали, що там є ненормальні умови забезпечення залізничним транспортом", – зазначив він.

"Зараз стоїть питання і завдання вже поставлено залізниці минулого тижня – оновити рухомий склад і покращити сполучення з Маріуполем. Ми найближчим часом вирішимо. Я думаю, що у найближчі місяці це питання буде остаточно вирішено", – заявив Гройсман.

Раніше мешканці Маріуполя закликали запустити швидкісні поїзди "Інтерсіті" до їхнього міста.

Зараз поїзди сполученням Київ – Маріуполь, наприклад, ідуть 17,5-18,5 годин.   

Олена Рощенко, УП

Теми: МаріупользалізницятранспортГройсманВерховна Рада
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