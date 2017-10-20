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У "Схемах" заявляють, що за їхнім журналістом ведеться стеження

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:16

Редакція програми "Схеми" заявляє про зовнішнє спостереження за журналістом програми розслідувань Олександром Чорноваловим.

Про це інформує "Радіо Свобода".

"Ми і раніше помічали підозрілу активність щодо наших співробітників. Але цього разу вперше стеження ведеться настільки відкрито. Ми не знаємо, хто стежить, і не розуміємо мотивів, тому змушені повідомити про це публічно", – заявила головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька.

У редакції повідомили, що останнім часом журналіст щонайменше тричі помічав за собою спостереження.

Увечері 17 жовтня, коли Олександр прямував із редакції у центрі Києва додому, він помітив, що невідомі чоловіки слідують за ним. Спочатку журналіст побачив їх у вагоні метро. Вони поводили себе підозріло і кілька разів направляли на нього камери телефонів. Олександр вирішив не їхати далі до своєї станції метро, а зійшов з потяга на станції метро "Печерська". При цьому двоє підозрілих молодиків також рушили за ним.

Вже на платформі журналіст підійшов до них і попросив пояснити, хто вони і чому переслідують його у підземці. Чоловіки не відповіли.

 

"Коли я дістав телефон, щоб сфотографувати цих чоловіків, вони почали відвертатись і ховатися за колону на платформі. А як тільки приїхав перший потяг, вони швидко сіли у нього та поїхали. При цьому, в той потяг, який рухався у протилежному напрямку", – розповів Чорновалов.

Журналісти переглянули відео за той вечір з камери спостереження біля виходу з будівлі, де розташовується їхня редакція, і помітили, як двоє невідомих пішли за Олександром після того, як він вийшов з офісу.

Наступного ранку Олександр вийшов із дому з дитиною, яку відвозив до школи, і помітив, що за ними йде невідомий чоловік. Камери спостереження на будинку згодом показали, що чоловік певний час очікував Олександра неподалік від під’їзду, і як тільки журналіст вийшов із будинку – пішов за ним і провів до самого метро, хоча сам у нього не зайшов.

Так само журналіст у присутності колег неодноразово помічав людей, що себе підозріло поводили під офісом редакції "Радіо Свобода". Коли ж працівники редакції намагалися поговорити з ними чи сфотографувати, ці люди без пояснень йшли.

Журналіст написав заяву в поліцію.

"Ми подали заяву в поліцію. При цьому паралельно власними силами здійснюємо всі можливі кроки, щоб встановити, хто переслідує нашого журналіста", – повідомила Седлецька.

Олександр Чорновалов працює у програмі розслідувань "Схеми" від моменту її створення у 2014 році. За цей час опублікував низку резонансних матеріалів, що викривають високопосадову корупцію.

За декілька днів до того, як журналіст помітив стеження, він у співавторстві з Наталкою Седлецькою опублікував розслідування про суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, а саме про низку елітної нерухомості по всьому світу, оформлену на колишню дружину судді.

В своєю чергу в прес-службі СБУ "Українській правді" повідомили, що не здійснюють спостереження за журналістом Чорноваловим.

Прес-секретар відомства Олена Гітлянська наголосила, що подібні слідчі дії правоохоронці здійснюють виключно за рішенням суду.

Те саме сказали УП і в прес-службі Національної поліції.

"Нацполіція не має до цього жодного стосунку", - заявив директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІ
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