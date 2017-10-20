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Порошенко: 2014 рік більше не повториться

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:58

Рівень професіоналізму розвідників-прикордонників надзвичайно високий, тому в Україні більше ніколи не повториться ситуація 2014 року.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у Бортничах (Київ) 20 жовтня.

"Ми більше не допустимо ситуації, яка склалася на лютий, аж до квітня, травня 2014 року, коли ми були сліпі, глухі, і пічкали нас недостовірною або сфабрикованою інформацією.

Протягом останніх років уся розвідувальна спільнота України добилася кардинального підвищення ефективності проведення розвідувальних заходів. Впевнений, коли зараз про кожний рух ми попереджені, ми, значить, озброєні", - сказав глава держави.

Він наголосив, що ситуація повністю під контролем України.

"Оборона наша надійна, керівництво держави і збройні сили готові до будь-якого сценарію", - підкреслив Порошенко.

Він додав, що розвідники, на жаль, не можуть володіти інформацією, "що зараз у голові керівництва країни-агресора".

"Але якщо виходити з того, що нам вдасться запобігти активізації бойових дій … забезпечивши розгортання на тимчасово окупованих територіях миротворців під мандатом і егідою РБ ООН, виконання безпекових пунктів мінських угод, то ми сьогодні твердо можемо сказати: найгірше позаду, і 2014 рік ніколи більше не повториться", - сказав Порошенко.

При цьому він додав, що "розслаблятися зарано".

"За останні три дні, крім сьогоднішнього, кількість ворожих обстрілів на Сході в зоні АТО зросла майже в двічі – у середньому з 22 до 44 за добу…. На жаль, зросла кількість наших втрат: 2 воїни загинули, 7 отримали поранення...

Ми зараз обговорили з представниками різних силових структур низку додаткових заходів, спрямованих на протидію збройним провокаціям з боку ворога, збереження життя воїнів і мирного населення", - сказав він.

Загалом, за словами Порошенка, з початку проведення АТО загинули 69 прикордонників.

Ірина Балачук, УП  

Теми: ПорошенкоАТО
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