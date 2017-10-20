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Умеров потрапив до лікарні в окупованому Криму

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 23:20
Умеров потрапив до лікарні в окупованому Криму

Засуджений в окупованому Криму один з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров потрапив до лікарні.

Про це 20 жовтня повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв, передає "Радіо Свобода".

"Сьогодні стало відомо, що Ільмі Умеров потрапив до лікарні. Після цілого дня проведеного в Верховному суді Криму, вдалося провідати його в Бахчисарайської лікарні", – написав Семедляєв у Facebook.

За словами Умерова, його госпіталізували через гіпертонію.

"Підскочив артеріальний тиск, викликав "швидку", привезли сюди. Тепер лікуюся", – розповів він.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Теми: Кримкримські татари
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