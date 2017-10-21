Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейд на ісламістів у Єгипті: загинуло 14 поліцейських

Субота, 21 жовтня 2017, 05:52

У Єгипті 14 поліцейських загинули та 8 отримали поранення під час рейду на схованку ісламістів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на чиновників Каїра.

Операція проводилася в районі Аль-Вахат після отримання інформації про місце розташування бойовиків.

Поліція також використовувала авіацію під час рейду.

Державні медіа повідомили лише про трьох загиблих.

Поки не повідомляється, до якого саме угрупування належали бойовики.

Теми: Єгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак
Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати за вхід
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: