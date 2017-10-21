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Доба в АТО: обстріли Донецького напрямку, втрат немає

Субота, 21 жовтня 2017, 06:26
Доба в АТО: обстріли Донецького напрямку, втрат немає
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За минулу добу, 20 жовтня, у районі проведення АТО противник продовжив обстрілювати українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр штабу.

Удень найгарячіше було на Донецькому напрямку, а після 18 години активність ворога змістилась на Маріупольський і Луганський напрямок. 

Увечері бойовики відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри та автоматичних гранатометів на підступах до Новоолександрівки.

Також під вогонь 120-міліметрового міномету потрапив наш опорний пункт неподалік Катеринівки.

З протитанкових гранатометів окупанти били неподалік Попасної.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали із 120-міліметрових мінометів та різних видів гранатометів околиці Павлополя.

Крім того, озброєння БМП загарбники застосовували біля Новотроїцького, а автоматичні гранатомети – у районі Водяного. 

На Донецькому напрямку увечері противник тричі бив з піхотного озброєння по наших захисниках неподалік Зайцевого. Факти використання великокаліберного кулемету зафіксовані поблизу Мар’їнки. 

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів асиметрично відповідали ворогу.

Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Теми: АТОДонбас
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