Трамп не надає значення проплаченій РФ рекламі в соцмережах

Президент США Дональд Трамп не надає значення проплаченій РФ політичній рекламі в Facebook, яка була спрямована на те, щоб вплинути на торішню виборчу кампанію і розділити американців.

Про це пише The Washington Post.

"Продовжую чути про "крихітну" кількість грошей, витрачених на рекламу в Facebook, а як щодо мільярдів доларів (витрачених) на фейкові новини на CNN, ABC, NBC і CBS?", - написав Трамп в twitter.

Keep hearing about "tiny" amount of money spent on Facebook ads. What about the billions of dollars of Fake News on CNN, ABC, NBC & CBS? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Він також повторив, що Facebook був на боці кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

"Брехлива Гілларі Клінтон витратила на президентські вибори на сотні мільйонів більше, ніж я", - написав він.

Crooked Hillary Clinton spent hundreds of millions of dollars more on Presidential Election than I did. Facebook was on her side, not mine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Як відомо, Facebook передав Конгресу копії проплачених Росією рекламних оголошень. Ця реклама була направлена ​​на посилення розколу в Сполучених Штатах і поширення дезінформації під час кампанії 2016 року. В інших оголошеннях підкреслювалося, що Гілларі Клінтон має підтримку серед мусульманських жінок.

Всього, як повідомляли в Facebook, російська фабрика тролів заплатила за 3 тисячі оголошень 100 тисяч доларів.

Крім того Трамп знову розкритикував ще одну тему, пов'язану з Росією: досьє, яке нібито розкриває зв'язки між Росією і президентською кампанією Трампа.

Підготовлене колишнім британським розвідником досьє містить в основному недоведену інформацію. Однак, чиновники повідомили, що ФБР підтвердило деяку інформацію і відхилило іншу, попередивши також, що неможливо перевірити чи спростувати інші дані.

"Департамент юстиції і/або ФБР повинні негайно розкрити тих, хто заплатив за це", - написав Трамп.