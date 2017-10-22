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Колишній футболіст "Динамо" Каха Каладзе стане мером Тбілісі

Неділя, 22 жовтня 2017, 04:23

Новим мером столиці Грузії стане колишній футболіст київського "Динамо", міністр палива і енергетики Грузії Каха Каладзе.

Про це свідчать результати екзит-полів, проведених компанією "Edison Research" за замовленням телекомпанії "Руставі 2".

Згідно з опублікованими даними, кандидат від "Грузинської мрії" Каха Каладзе набирає 54%, його конкурент з "Єдиного національного руху" Заал Удумашвілі - 15%, незалежний кандидат Алеко Елісашвілі - 14%.

За партійними списком "Грузинська мрія" набрала 58%, "Єдиний національний рух" - 16%, "Європейська Грузія" - 9%.

"Грузинська мрія" - політична партія Грузії, заснована у 2012 році бізнесменом Бідзіною Іванішвілі як опозиція до президента Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Грузія
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