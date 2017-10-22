Стало відомо, за що можуть позбавити статусу учасника бойових дій

Позбавити статусу учасника бойових дій можуть при наявності обвинувального вироку суду за вчинення умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 20 серпня 2014 № 413, пише "Ukrainian military pages".

"Зміни, внесені постановою КМУ від 18 жовтня 2017 №789, передбачають можливість позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції, за наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи", - зазначено у повідомленні.

Також до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, внесено зміни про включення до реєстру відповідної інформації про втрату особами права на пільги.

Інтерфакс-Україна