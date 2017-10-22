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З фондів Львівської галереї мистецтв зникли понад 600 експонатів

Неділя, 22 жовтня 2017, 14:16

З фондів Львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат – скульптури, стародруки, картини, цінні монети і навіть меблі.

Про це повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк, пише ZAXID.net

За його словами, нестачу було виявлено під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які входять у галерею. 

"Коли ми взимку виявили зникнення стародруків, ми розпочали детальну інвентаризацію усіх музейних фондів. Виявилось, що загалом не вистачає 621 твору мистецтва різних періодів, починаючи з XVI століття і закінчуючи XX століттям", - повідомив Возняк.

"Точно знаю, що найбільшої кількості експонатів не дорахувалися у фондосховищі Олеського замку", – додав він.

Також Возняк надав повний список усіх творів мистецтва, зникнення яких виявили під час інвентаризації у Львівській картинній галерії. 

Головний хранитель музею "Олеський замок" Тетяна Сабодаш нещодавно звернулась із листом до президента Петра Порошенка, в якому заявила, що Возняк її безпідставно звинувачує у зникненні монет та у підміні музейних експонатів. У свою чергу Возняк звернувся із заявою до поліції.

"Ця історія показала реальну картину того, що робиться в галереї та що варто змінити, щоб таких ситуацій більше не було. Наразі ми лише кількісно оцінили, чого бракує. Далі ми будемо працювати над виявленням підмін автентичних експонатів копіями. Тобто ще маємо виявити, чи серед предметів, які є в наявності, нема фальшивок", – додав Возняк.

У січні 2017 року стало відомо, що з фондів Львівської галереї мистецтв зникли близько сотні стародруків.

Після підрахунку з'ясувалося, що викрадено понад 220 стародруків, серед яких і один з двох примірників "Апостола" Івана Федоровича, датований 1574 роком.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), в межах якого у серпні правоохоронці провели обшук у помешканні екс-директора ЛГМ Лариси Возницької.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівмузеї
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