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Курди захопили найбільше нафтове родовище у Сирії

Неділя, 22 жовтня 2017, 15:25

У Сирії PYD - сирійська гілка організації PKK - захопили найбільше нафтове родовище країни "Ель-Омар".

Як повідомляє "Aнадолу", родовище розташоване у провінції Дейр-ез-Зор на східному березі річки Євфрат, у безпосередній близькості від сирійсько-іракського кордону.

Терористи ДЕАШ, які довгий час контролювали дане родовище, змушені були відступити з території родовища. 

"Місцеві джерела повідомили, що після відступу ДЕАШ з Ракки терористи PYD перекинули частину сил в район Дейр-ез-Зора", - зазначено у  повідомленні.

PYD захопив найбільше на півночі Дейр-ез-Зора підприємство з видобутку газу "Коноко" ще 23 вересня, після чого під контроль PYD перейшло нафтове родовище Джафра.

За даними "Анадолу", PYD контролює близько чверті території Сирії. 

PYD - Партія демократичного союзу - є курдською демократичною конфедералістською політичною партією. З 2012 року PYD разом з KNC входить до Курдського верховного комітету, що виконує роль тимчасового уряду у сирійському Курдистані в умовах війни у Сирії. 

Теми: Сиріянафта
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