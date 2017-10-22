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Порошенко в Авдіївці нагородив військових орденами та медалями

Неділя, 22 жовтня 2017, 23:12

Президент Петро Порошенко нагородив військовослужбовців ЗСУ 19 орденами та 12  медалями.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Нагороди було вручено військовослужбовцям під час візиту Порошенка в Авдіївку, який відбувся 22 жовтня. 

Зокрема, 7 військових нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня, 12 військовослужбовців отримали орден "За мужність" III ступеня, 12 - медаль "За військову службу Україні".

Військових нагороджено "за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій і під час виконання службових обов'язків", йдеться у повідомленні.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасПорошенконагороди
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