На виборах у Японії перемагає правляча коаліція

На дострокових парламентських виборах у Японії, які відбулись у неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

Про це повідомляє DW з посиланням на телеканал TBS.

За інформацією TBS, партія Абе та його молодший партнер – рух "Нова Комейто" – отримають 311 з 465 місць у нижній палаті парламенту.

Водночас "Партія надії" очільниці Токіо Юріко Коїке, за екзит-полами, здобуває лише 50 місць. Сама Коїке назвала це "дуже поганим результатом".

Очікується, що за підсумками виборів 63-річний Сіндзо Абе учетверте поспіль очолить уряд.

Як відомо, 28 вересня глава японського уряду розпустив нижню палату парламенту.