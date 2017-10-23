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Держдеп США закликав Іран вивести військових з Іраку

Понеділок, 23 жовтня 2017, 05:39

Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон закликав Іран вивести з Іраку своїх військових та експертів.

Про це повідомляє DW.

"Оскільки війна проти "Ісламської держави" практично завершена, настав час відправити додому іноземних військових і передати іракцям повний контроль над країною", – заявив Тіллерсон у неділю, 22 жовтня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Після захоплення бойовиками "Ісламської держави" третини території Іраку в 2014 році Іран активно брав участь у підготовці та фінансуванні іракських військових формувань для боротьби з джихадистами.

Теми: СШАІракІран
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