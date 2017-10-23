У мера Одеси провели обшук

Слідчі Національного антикорупційного бюро України в понеділок провели слідчі дії в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.



Співрозмовник агентства зазначив, що сам Труханов перебуває в Одесі, проте де саме, поки що невідомо.

Також джерело припускає, що НАБУ проводить або проводило обшуки і вдома у мера.

Джерела одеського видання "Думская" повідомляють, що слідчі дії проходять і в кабінеті Труханова, і у нього вдома.

Обшук у мера Одеси odessamedia.net

За даними видання, детективи НАБУ проводять обшуки в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом придбання будівлі колишнього заводу "Краян" на Косівській вулиці. Об'єкт придбали за 185 млн грн (продавець сам купив його за 11,5 млн).



У прес-службі муніципалітету сказали, що не уповноважені коментувати ситуацію, але й не спростували інформацію про обшуки.

У НАБУ офіційно пообіцяли "Українській правді" надати інформацію згодом.

"Одеса Медіа" повідомляє, що обшуки проводили вранці, але близько 11-ї годині детективи НАБУ в супроводі автоматників вже покинули будівлю мерії.

Обшук у Труханова odessamedia.net

Як відомо, на початку жовтня 2017 року мер Одеси Геннадій Труханов під час візиту до Києва відвідував офіс НАБУ.



За інформацією одеського "7-го каналу", Труханова викликали в НАБУ через розслідування факту придбання будівлі для централізованого розміщення підрозділів Одеської міськради.

Активісти низки громадських організацій і журналісти неодноразово писали, що ці будинки було придбано міськрадою за вкрай завищеною ціною (185 млн грн), а потім за завищеними цінами ремонтувалися.