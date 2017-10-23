У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 поранених
Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:46
За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу 23 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, двоє бійців дістали поранень та були оперативно евакуйовані до медичних закладів", – розповів він.
За словами полковника один боєць отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Шуми (Донецька область -ред.), ще один – підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу станції Донець (неподалік Станиці Луганської).
Валентина Романенко, УП