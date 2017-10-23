Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Метеорологи розповіли, коли киянам чекати справжньої зими

Понеділок, 23 жовтня 2017, 18:41

Хоча безморозний період у Києві завершився, зима почнеться лише наприкінці листопада.

Про це, посилаючись на дані Центральної геофізичної обсерваторії, пише в понеділок "Укрінформ".

"23 жовтня у Києві вперше цієї осені на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура повітря опустилася до -1,9 градусів за Цельсієм. А це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 21 квітня – загалом 184 дні", – йдеться в повідомленні.

Водночас кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні - у 2008 та 2013 роках.

"Незважаючи на те, що зима  вже нагадала про себе, до її офіційного початку ще далеко, адже справжня зима розпочнеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. За середніми кліматичними термінами, це має відбутися не раніше 26 листопада", – зазначили в обсерваторії.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: