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Вимушеними переселенцями стали 4% українців – Єльченко

Понеділок, 23 жовтня 2017, 20:47

Щонайменше 1,6 млн громадян України стали вимушеними переселенцями з 2014 року, внаслідок російської збройної агресії й окупації.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час брифінгу щодо гуманітарної ситуації в нашій країні, передає "Укрінформ".

"Близько 1,6 мільйона українців були змушені лишити власні оселі й зареєструватися як внутрішньо переміщені особи, що становить чотири відсотки від загальної кількості населення України", - розповів Єльченко.

Через російську збройну агресію Україна переживає найсерйознішу гуманітарну проблему з часів набуття незалежності, підкреслив дипломат.

"Понад 3,8 млн людей, що мешкають з обох сторін "контактної лінії", потребують гуманітарної допомоги", - додав Єльченко.

За його словами, ситуацію погіршують порушення режиму припинення вогню та загроза збройної ескалації з боку Росії, що впливає на стан економіки в Україні.

"Україна, як держава, що розвивається, змушена була підвищити рівень витрат на національну безпеку та оборону до 5% ВВП попри (важку – ред.) економічну ситуацію в країні", - підкреслив глава Місії.

Єльченко наголосив, що розгортання миротворчої місії ООН для відновлення контролю над державним кордоном у зоні конфлікту здатне посприяти всебічному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Теми: ДонбасРосіяООН
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