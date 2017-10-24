У Вежі Трампа вивісили банер Free Sentsov

У Вежі Трампа у Нью-Йорку вивісили банер із вимогою звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова.

Про це заявила учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна, виклавши у Facebook фото і відео.

За її словами, банер "Free Sentsov" ("Свободу Сенцову") 23 жовтня вона розмістила разом із активістами, які "знають про Сенцова".

"Ми маємо продовжувати говорити про справу Сенцова й Кольченка", – написала Альохіна.

Після акції поліція перекрила Trump Tower на півгодини.

Як відомо, у Росії засуджено українців Сенцова й Кольченка попри всі заклики звільнити їх.