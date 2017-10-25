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Український паспорт втратив позиції у рейтингу "безвізовості"

Середа, 25 жовтня 2017, 12:19

Український паспорт з червня опустився на дві позиції у міжнародному рейтингу паспортів за рівнем свободи пересування світом.

Про це йдеться на сторінці рейтингу в інтернеті.

Український документ перемістився з 30 на 32 місце, незважаючи на те, що раніше він дозволяв відвідувати без візи 119 країн, а тепер - 120.

Цю позицію паспорт України поділяє з Тайванем і Макао.

Першу сходинку у цьому рейтингу посідає Сінгапур. Мешканці цієї країни мають право на безвізовий в’їзд до 159 країн.

За Україною в рейтингу розташована Венесуела та Гренада (по 119 безвізових країн).

Росія посідає у цьому списку 41 місце. Її громадяни можуть відвідувати без віз 108 держав.

 

Як повідомлялося, у червні український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортУкраїнарейтинг
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