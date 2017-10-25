Путін і К° накопичили 24 мільярди доларів – розслідування

Проект з викривання організованої злочинності та корупції пов'язує з президентом Росії Володимиром Путіним близько 24 мільярдів доларів, які контролюють люди з його оточення.

Про це йдеться у розслідуванні "Путін і посередники", опублікованому на сайті OCCRP.

"Згідно з підрахунками OCCRP і рейтингами Форбс-2017, сукупне багатство найближчого кола Путіна – тобто членів сім'ї, старих друзів та друзів, які стали членами сім'ї, складає майже 24 мільярди доларів. Їхні найуспішніші підприємства або пов'язані з переважно підконтрольним державі нафтогазовим сектором або з іншими державними корпораціями", - йдеться у матеріалі.

Трьох із цього списку OCCRP виділяє особливо, це Михайло Шеломов, Сергій Ролдугін і Петро Колбін. Хоча вони володіють величезними активами, вони залишаються поза увагою громадськості, здається, що не знають про діяльність своїх власних компаній, і заледве зможуть пояснити джерела свого багатства.

"Це, з урахуванням їхніх зв'язків з президентом, піднімає питання, чи дійсно ці активи належать їм, чи вони просто довірені особи", – йдеться в матеріалі.

Також OCCRP нагадує, як у нещодавньому інтерв'ю Путін відповів на запитання Олівера Стоуна про свої активи сардонічною посмішкою: "У мене немає багатства, яке вони мені приписують".

Для збільшення натиснути на зображення

Як відомо, у розслідуванні, яке опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 3 квітня 2017 року, з президентом РФ Володимиром Путіним можуть бути пов'язані офшори, обіг по банківських рахунках яких перевищує 2 мільярди доларів.

Як зазначають розслідувачі, безпосередньо з офшорами тісно пов'язаний близький друг Володимира Путіна - Сергій Ролдугін - один з відомих віолончелістів РФ, народний артист Росії і професор, якого називають "власником тіньової офшорної імперії з активами на мільярди доларів".

Валентина Романенко, УП