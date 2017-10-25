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Бойовики стріляють на двох напрямках, поранений один боєць – штаб

Середа, 25 жовтня 2017, 18:43

Упродовж дня обстановка в районі проведення АТО залишалась напруженою, бойовики продовжували обстрілювати позиції української армії на Донецькому і Приморському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, у першій половині дня російсько-окупаційні угруповання били з великокаліберних кулеметів по оборонцях Гнутового та Лебединського. А міномети калібру 82 міліметри застосовували біля Водяного", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку під вогнем ворожих гранатометів опинились укріплення сил АТО неподалік Пісків. Також неспокійно було і на околицях Авдіївки.

"Тут противник обстріляв укріплення української армії з кулеметів і стрілецької зброї", - розповіли у штабі.

Українські військові жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння. Під час цього протистояння був поранений один український військовий.

У штабі АТО зазначають, що "сьогодні майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали симетричним вогнем і жорстко пригнічували активність бойовиків".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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