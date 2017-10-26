АТО: Бойовики застосовують РСЗВ і міномети, 1 боєць ЗСУ поранений

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, у тому числі із забороненої зброї. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Демонструючи вогневу присутність на лінії розмежування, противник продовжував обстрілювати наші позиції, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння", - йдеться у повідомленні.

Так, уночі, неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 міліметрів.

Близько 23 години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Крім того, увечері окупанти вчергове наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка.

З цієї ж зброї бойовики вели вогонь поблизу Кримського, що на Луганському напрямку.

У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.