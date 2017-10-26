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Влада Києва закликає протестувальників прибрати намети з Грушевського

Четвер, 26 жовтня 2017, 18:07
Влада Києва закликає протестувальників прибрати намети з Грушевського

Столична влада отримує скарги від киян на перекриття проїжджої частини вулиці Грушевського, де учасники акції протесту встановили намети.

Про це заявив секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі 112 каналу, повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується проведення протестних акцій, хочу зауважити, що ми з великою повагою ставимося до права людей проводити акції, але просимо, щоб організатори таких акцій мали повагу до інтересів киян, які повинні безпечно рухатися містом, мати можливість швидко пересуватися київськими дорогами і, якщо в цьому немає крайньої необхідності, то не перекривати дороги", – сказав Прокопів.

"Я особисто був на Грушевського, необхідності в перекритті дороги не було ніякої, ці намети стоять там порожні, і це критично впливає на транспортну інфраструктуру міста, тому що рухатися через центр практично неможливо. І ми готові вступати в переговори з організаторами цієї акції", – зазначив чиновник.

За словами Прокопіва, на сайті Київради навіть зареєстрована петиція з вимогою розблокувати проїжджу частину вулиці.

"Українська правда" в Threads

Теми: акціїмітингиКиїв
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