Бойовики обстрілювали сили АТО на всіх напрямках – штаб

Упродовж сьогоднішнього дня бойовики продовжували обстрілювати українські позиції з усіх напрямків і поодиноко застосовували міномети, втрат серед військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 26 жовтня 2017 року.

"Так, на Приморському напрямку бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів, різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Широкиного", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики випустили щонайменше 20 мін калібру 82 міліметри на підступах до Троїцького. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

"На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші укріплення біля Авдіївки, Пісків та Троїцького", - повідомляють у штабі.

Зазначається, що українські військові 4 рази вогнем у відповідь пригнічували активність противника.