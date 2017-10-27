На Луганщині відновили міст, зруйнований бойовиками у 2014 році

У четвер, 26 жовтня, у Рубіжному після капітального ремонту відкрили міст через річку Сіверський Донець, який з’єднав два міста – Лисичанськ та Рубіжне. Він був зруйнований унаслідок ворожих обстрілів у травні 2014-го.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Важливо, що міст відремонтований нашими військовими – підрозділом Державної спеціальної служби транспорту, які зробили серйозний внесок у розмінуванні регіону і зараз відновлюють інфраструктуру", – заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Тепер по цьому мосту можуть переїжджати вантажівки загальною вагою до 22 тонн. Це найкоротший транспортний шлях від Луганської області до Донеччини.