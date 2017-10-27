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Назарбаєв переводить Казахстан на латиницю

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 09:17

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про перехід алфавіту казахської мови з кириличної на латинську графіку.

Відповідний указ він підписав 26 жовтня, повідомляється на сайті президента в п'ятницю.

"Із метою забезпечення переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латинську графіку постановляю затвердити алфавіт казахської мови, заснований на латинській графіці, що додається", – йдеться в документі.

 

Уряду Казахстану доручено утворити Національну комісію з переведення абетки казахської мови на латинську графіку і забезпечити поетапне переведення алфавіту казахської мови на латинську графіку до 2025 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контролювати його виконання буде Адміністрація президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Казахстанмова
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