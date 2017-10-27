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Заступника мера Вишгорода викрили на збуті наркотиків – СБУ

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 13:35

Служба безпеки України викрила на розповсюдженні наркотиків заступника мера Вишгорода Київської області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його інформацією, посадовець також підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

"У приватній столичній та орендованій у Вишгороді заступником міського голови квартирах оперативники спецслужби вилучили кокаїн, амфетамін та марихуану, раніше були задокументовані спроби реалізації посадовцем наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Чиновнику оголошено про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та ст. 309 (те саме, але без мети збуту) Кримінального кодексу.

У спецслужбі не кажуть, чи затримали посадовця, та не називають його ім'я.

За інформацією на сайті Вишгородської міської ради, у мера міста Олексія Момота є три заступники - Трохим Іванов, Олексій Рачинський та Ігор Свистун.

Також спецслужба встановила, що чиновник спільно зі службовцями міськради крали бюджетні кошти, виділені на ремонти житлових будинків міста.

Вони підозрюються в тому, що до актів приймання виконаних робіт у 2016-2017 роках вносили завищені дані про обсяги та вартість ремонтів. Частину виділених з бюджету коштів зловмисники перераховували на рахунки фіктивних підприємств і привласнювали.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують факт незаконного заволодіння держкоштами.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці наразі встановлюють розмір збитків, завданих міському бюджету. Триває слідство.

 
 
 

Як відомо, у квітні 2016 року СБУ спільно з прокуратурою затримала на хабарі в мільйон євро міського голову Вишгорода Олексія Момота.

Українська правда

Теми: Київська областькриміналСБУмісцева влада
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