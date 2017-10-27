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Україна очікує рішення США щодо летальної зброї - глава ВРУ на зустрічі з Волкером

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 18:20

Україна очікує від США рішення про надання летального оборонного озброєння.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, містер Волкер, ми очікуємо рішення про надання Україні летальної оборонної зброї", - сказав Парубій у Києві.

Спікер парламенту зазначив, що для України такий крок матиме велике значення не лише у військово-технічному плані, а й у символічному: як показник єдності у боротьбі проти агресії та порушення світового ладу.

Нагадаємо, віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила раніше, що переговори з США щодо надання Україні летального оборонного озброєння вже перейшли в практичну площину.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаСША
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