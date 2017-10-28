Доба в АТО: Окупанти застосовують артилерію, двоє бійців ЗСУ поранено

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстановка у районі проведення АТО зберігає тенденції до загострення.

На Приморському напрямку, який останні декілька днів опинився в епіцентрі протистояння, противник все частіше застосовує озброєння, яке заборонене мирними домовленостями.

Так, 27 жовтня вдень упродовж декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, 82-міліметрових мінометів, кулеметів позиції ЗСУ неподалік Широкиного.

Українські воїни вогнем із піхотного озброєння відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український воїн.

Крім того, ввечері під мінометним вогнем знову опинились укріплення сил АТО біля Водяного. А на підступах до Мар’їнки окупанти двічі обстріляли українських захисників з гранатометів.

На Донецькому напрямку, уночі проросійські найманці тричі били з піхотного озброєння у районі Зайцевого. З цієї ж зброї бойовики провокували українських бійців на околицях Миронівського та в Авдіївські промзоні.

На Луганському напрямку ворог майже годину з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів бив по опорним пунктам української армії неподалік Трьохізбенки.

Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника.