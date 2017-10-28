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Пункти пропуску на лінії розмежування взимку працюватимуть менше

Субота, 28 жовтня 2017, 09:27

Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий графік і тепер працюватимуть з 08.00 до 17.00.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

"Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий графік роботи відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Так, з 29 жовтня на пунктах пропускатимуть людей та транспортні засоби з 08.00 до 17.00.

"Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - пояснюють прикордонники.

ДПС просить врахувати зміну графіку роботи КПВВ, плануючи свою поїздку.

Українська правда

Теми: Прикордонна службаАТОДонецька областьЛуганська область
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