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Міноборони: Кількість небойових втрат військових зменшилась в 5 разів

Субота, 28 жовтня 2017, 15:56

У Міністерстві оборони заявляють, що цього року у порівнянні з минулими кількість небойових втрат зменшилась у понад 5 разів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Кількість небойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил у 2017 році, порівняно із попередніми роками, зменшилася у понад 5 разів. Основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю", - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві запевнили, що стосовно кожної смерті військового проводиться ретельне розслідування.

Як відомо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з 2014 року більше 10 тисяч військових загинули і були поранені не через бойові дії.

Українська правда

Теми: МіноборониАТО
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