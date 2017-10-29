Підліток загинув через падіння залізобетонних плит на Дніпропетровщині
Неділя, 29 жовтня 2017, 09:30
У суботу в місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок падіння залізнобетонних плит один підліток загинув, ще двох - госпіталізували.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.
"28 жовтня у м. Кам’янське на вул. 8-го Березня внаслідок падіння двох залізобетонних плит - козирка та бокової стінки навісу над під’їздом - загинув 1 підліток та ще 2 підлітки постраждало. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Тіло загиблого рятувальники вилучили з-під завалу", - зазначено у повідомленні.
Водночас, як повідомляє сайт "5692.com.ua", загиблому було 17 років.
Зі слів знайомих хлопців, яких госпіталізували, в одного - перелом ноги, а в другого - зламана рука.
Українська правда