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Підліток загинув через падіння залізобетонних плит на Дніпропетровщині

Неділя, 29 жовтня 2017, 09:30

У суботу в місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок падіння залізнобетонних плит один підліток загинув, ще двох - госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

"28 жовтня у м. Кам’янське на вул. 8-го Березня внаслідок падіння двох залізобетонних плит - козирка та бокової стінки навісу над під’їздом - загинув 1 підліток та ще 2 підлітки постраждало. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Тіло загиблого рятувальники вилучили з-під завалу", - зазначено у повідомленні.

Водночас, як повідомляє сайт "5692.com.ua", загиблому було 17 років.

Зі слів знайомих хлопців, яких госпіталізували, в одного - перелом ноги, а в другого - зламана рука.

Українська правда

Теми: Дніпропетровська областьнадзвичайна подія
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