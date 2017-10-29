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АТО: Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці

Неділя, 29 жовтня 2017, 11:48

Бойовики ОРДО обстріляли з гранатометів житлові будинки в Авдіївці.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, обстріл відбувся ввечері 28 жовтня. 

"Бойовики, грубо порушуючи Мінські домовленості, у черговий раз здійснили обстріл житлових будинків старої Авдіївки. Внаслідок потрапляння ворожої гранати від АГС частково зруйновано дах літньої кухні за адресою вул.Некрасова, 127 та ворота на подвір’я на вул.Некрасова, 130", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зафіксувала факт обстрілу.

Серед мирних мешканців постраждалих немає.

 
 

Як відомо,  28 жовтня зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку, один український військовий загинув.

Теми: АТО
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