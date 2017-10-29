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Сильний вітер та зливи: ДСНС попереджає про значне погіршення погоди

Неділя, 29 жовтня 2017, 16:26
Сильний вітер та зливи: ДСНС попереджає про значне погіршення погоди
Unsplash

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер та зливи, через які очікується підвищення рівня води у річках.

Про це йдеться на сайті служби.

За даними "Укргідрометцентру", 29 жовтня вранці та вдень у Києві пориви вітру будуть 15-20 м/с.

29-30 жовтня - посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, а вдень 29 жовтня до 25-30 м/с у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській.

 
Прогноз погоди на 29 жовтня
"Укргідрометцентр"

Вночі 30 жовтня очікується швидкість вітру до 25-30 м/с у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях.

Також у західних областях 29 жовтня очікуються сильні дощі.

30 жовтня з переходом у мокрий сніг та місцями хуртовинами у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

30 жовтня у Київській області посилення вітру 17-22 м/с, вночі пориви 25 м/с; часом дощ з переходом у мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Карпатах - мокрий сніг, хуртовини (вдень 29 жовтня дуже сильні опади), посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

29-30 жовтня через сильні опади є загроза утворення селей.

 
Прогноз погоди на 30 жовтня
"Укргідрометцентр"

Водночас, 29-30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями на річках Закарпаття на 0,5-1,5м, в нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2,0м; на решті річок Карпат на 0,2-1,0м.

29-31 жовтня на притоках Прип’яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.

Щоправда, підвищення рівня води не повинно завдати негативних наслідків.

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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