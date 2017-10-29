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Вибори: Поліція отримала 46 повідомлень про порушення

Неділя, 29 жовтня 2017, 16:47

Поліція відкрила два кримінальних провадження за час голосування на місцевих виборах.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції 29 жовтня. 

Загалом з моменту відкриття дільниць до поліції надійшло 46 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом.

"За результатами перевірки цих повідомлень слідчими підрозділами відкрито 2 кримінальних провадження. Зокрема, у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчих бюлетенів, а в Білозерському районі Херсонської області  – за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста", - повідомили у поліції. 

 

Для забезпечення правопорядку  у місцях розташування виборчих дільниць залучень понад 4 тисячі поліцейських.

Українська правда 

Теми: вибориполіція
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