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На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки

Неділя, 29 жовтня 2017, 20:10
На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки

У Дніпропетровській області невідомі у камуфляжі  напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Про це ввечері 29 жовтня повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

"За словами секретаря ДВК Юлії Смірнової, до виборчої дільниці під'їхало 8 автомобілів. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг, без масок на обличчі, розбили вітрини холу, де розташована виборча дільниця. Члени ДВК кинулися захищати урни. Двом особам кинули дві "димові шашки" в спину", - йдеться у повідомленні. 

Зазначено, що нападники "хотіли влити до урн масло, проте урни не постраждали і встановити результати волевиявлення по бюлетенях можна".

Тілесні ушкодження нанесено представнику поліції, членам ДВК та спостерігачу.

Українська правда 

Теми: вибориДніпропетровська область
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