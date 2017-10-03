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Влада пропонувала "Волі народу" два міністерства

Вівторок, 3 жовтня 2017, 12:52

Група "Воля народу" готова стати частиною коаліції лише публічно.

Про переговори з владою з цього приводу йдеться у матеріалі "Української правди" "Організовані Партійні Групи-5: Золота акція "Волі народу"".

Зокрема заступник голови групи Степан Івахів каже про переговори з представниками влади наступне:

"Я мав розмови з різними політичними лідерами в державі, були різні пропозиції для того, щоб ми були автоматично на підголосовці. На що ми разом з Москаленком сказали: "Якщо ми потрібні коаліції, ми готові. Але ми готові взяти на себе відповідальність тільки публічно". З-під прилавка під чиюсь квоту людей ми давати не будемо", – каже Івахів.

Сам голова групи Ярослав Москаленко також підтверджує, що такі розмови про непублічну участь у владі були і тривають досі, а також розповів, як влада пропонувала "Волі народу" два міністерства.

"Нам по сьогоднішній день пропонують: "Зайдіть", "Візьміть міністерство" тощо. А я їм кажу, що ми готові – але тільки публічно. Я з ними неодноразово говорив, давайте "Воля народу" зайде в коаліцію. Ви зможете у цьому питанні видихнути", – наголошує Москаленко.

"Ми офіційно скажемо, що, наприклад, міністр АПК та екології, яких нам пропонували – наші, і будемо за них нести відповідальність. Це для нас теж свого роду мотивація та люстрація – ми покажемо, що можемо робити для країни", – запевняє він.

Детальніше про те, як утворилася "Воля народу", як вона вчиться жити після смерті свого лідера Ігоря Єремеєва та які шанси у групи офіційно стати частиною "нової" влади читайте у матеріалі Романа Романюка.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівкоаліція
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