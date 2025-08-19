Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців

Сергій Сидоренко, Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 03:50
Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців
Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський не чекає, що усі учасники "Коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

Джерело: Зеленський на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов'язання держав, що добровільно увійшли до так званої "Коаліції рішучих".

Реклама:

"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції -ЄП). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", – пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось – буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам – ред.), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", – зазначив він.

Нагадаємо: Раніше Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо фінансування гарантій безпеки.

РЕКЛАМА:

Видання FT перед цим повідомило про "мирний план" Зеленського, який той представив у Вашингтоні. 

Нагадаємо, вже відомо про підготовку зустрічі Зеленського з Путіним, яка пройде у два етапи.

Зеленськийгарантії безпекимиротворцікоаліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
Усі новини...
Зеленський
Гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
Останні новини
03:50
Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців
03:36
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
03:26
На Сумщині російський БпЛА влучив у будинок, попередньо є постраждалі – ОВА
02:52
оновленоРосійські Ту-95МС здійснили імовірні пуски крилатих ракет – Повітряні сили
02:50
Гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи
02:35
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
02:22
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
01:30
Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
01:30
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
01:21
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
Усі новини...
Реклама:
Реклама: