Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців

Президент України Володимир Зеленський не чекає, що усі учасники "Коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

Джерело: Зеленський на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов'язання держав, що добровільно увійшли до так званої "Коаліції рішучих".

"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції -ЄП). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", – пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось – буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам – ред.), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", – зазначив він.

Нагадаємо: Раніше Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо фінансування гарантій безпеки.

Видання FT перед цим повідомило про "мирний план" Зеленського, який той представив у Вашингтоні.

Нагадаємо, вже відомо про підготовку зустрічі Зеленського з Путіним, яка пройде у два етапи.