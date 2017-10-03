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У Криму продовжили арешт двом фігурантам "справи 26 лютого"

Вівторок, 3 жовтня 2017, 13:01

Підконтрольний Росії Центральний райсуд Сімферополя 3 жовтня продовжив на 2 місяці домашній арешт фігурантів "справи 26 лютого" Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.

Про це пише "Крим.Реалії".

Заборона на вільне пересування буде діяти до 7 грудня.

Повідомляється, що "суд" визнав неспроможними доводи підсудних і адвокатів про необхідність переглянути обмеження на вільне пересування з метою працевлаштування, виховання дітей і відвідування лікарняних установ.

"Судді" послалися на те, що таким чином "нівелюється суть запобіжного заходу і не гарантується явка підсудних на наступні судові засідання".

Наступне засідання призначили на 5 жовтня.

Як відомо, під домашнім арештом Дегерменджі та Асанов знаходяться з 6 квітня. До цього вони сиділи в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо - по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по іншим фігурантам процесу - Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

11 вересня "Верховний суд" окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

Теми: Кримкримські татарисударешт
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