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В мережі опублікували проект закону про реінтеграцію Донбасу

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:25
В мережі опублікували проект закону про реінтеграцію Донбасу
report.if.ua

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі проект президентського закону про реінтеграцію Донбасу.

16-сторінковий документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами "зараз його будуть обговорювати на так званій мінській платформі в парламенті. У мінській платформі ми участі не берем, але проект закону вивчаємо і вас запрошуємо", - написала вона.

У розпорядженні "Української правди" є проект англійською мовою, що займає 13 сторінок.

Як відомо, законопроект про реінтеграцію Донбасу має визначити, коли та яким чином Україна наблизить час повернення окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко розповіла, що закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Детальніше про позиції фракцій щодо закону про реінтеграцію Донбасу читайте в матеріалі "Української правди" "Чи переживе Верховна Рада осінь. Погляд зсередини".

Українська правда

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Теми: ДонбасРосіяВерховна Рада
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