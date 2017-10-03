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Саакашвілі під Краковцем зустрічали 172 "тітушки" - поліція

Вівторок, 3 жовтня 2017, 19:22

Поліція склала протокол за вчинення адмінправопорушення на організатора несанкціонованого масового заходу 10 вересня поблизу пункту пропуску "Краковець".

Про це повідомляє "Рух нових сил" з посиланням на відповідь нацполіції на звернення народного депутата Юрія Дерев’янка.

Йдеться про організатора групи осіб, що прибули до "Краковця" з метою висловити протест проти приїзду Міхеіла Саакашвілі.

"Про проведення масового заходу вказаною групою громадян органи місцевого самоврядування та виконавчої влади не повідомлялись", - зауважили в поліції.

Зазначається, що протокол складено за ч.1 ст. 185-1 КУпАППорушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

В поліції розповіли, що 10 вересня о 15.13 в Яворівський відділок надійшло повідомлення про те, що близько 10.00 неподалік Краковця було виявлено групу з близько 150 осіб, які почали рухатись колоною до пункту пропуску Краковець.

Під час перевірки у більшості з цих людей не виявилось документів, які могли б посвідчувати особу.

"Тому 172 особи поступово, починаючи з 12.30 год., були доставлені в Яворівський ВП ГУНП у Львівській області для уточнення анкетних даних та опитування", - повідомили в поліції.

10 вересня повідомлялось, що поблизу пункту пропуску "Краковець" поліція затримала понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в бік українсько-польського кордону.

Під час перевірки правоохоронці виявили у них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.

У поліції повідомили, що четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість. Усі – мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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