Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про військове співробітництво
Вівторок, 3 жовтня 2017, 22:54
Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 13 вересня 2017 року.
Відповідна інформація міститься на сайті глави держави.
Згідно з інформацією, засекреченим документом були внесені зміни до рішення РНБО від 28 серпня 2015 року "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами".
Указ набирає чинності з дня його опублікування, секретар РНБО Олександр Турчинов призначений відповіальним за його виконання.
Українська правда