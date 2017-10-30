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АТО: бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку, є поранений

Понеділок, 30 жовтня 2017, 06:44

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 15 разів порушили режим тиші. У результаті бойових дій один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби в зоні АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, використовуючи переважно піхотне озброєння.

Так, у другій половині дня бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали укріплення ЗСУ в районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав осколкове поранення український військовослужбовець.

Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Також, увечері окупанти з протитанкових гранатометів і кулеметів били по укріпленнях української армії біля Луганського та Світлодарська. А озброєння БПМ декілька разів застосовували неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку ворог понад годину вів вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по оборонцях Мар’їнки.

Як зазначили у штабі, сили АТО вогнем у відповідь 10 разів жорстко пригнічували активність ворога.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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