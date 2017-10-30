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Негода залишила без електрики 389 н.п., Карпати засипає снігом

Понеділок, 30 жовтня 2017, 08:44

Унаслідок дощу, мокрого снігу й поривів вітру в ніч із 29 на 30 жовтня знеструмлено 389 населених пунктів у 10 областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.  

У Львівській області знеструмлено 129 населених пунктів, у Тернопільській 68 н.п., у Хмельницькій – 51 н.п., у Чернівецькій – 50 н.п., в Івано-Франківській – 32 н.п., у Вінницькій – 21 н.п., у Рівненській – 13 н.п., у Полтавській – 12 н.п., у Київській – 8 н.п., у Закарпатській – 5 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Між тим, Карпати засипає снігом, у горах дме сильний вітер, повідомляє УНІАН.

На Facebook-сторінці Буковель Bukovel виклали відео снігопаду на Буковелі.

За даними УкрГідрометцентру, 30 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, в західних, південних областях та Приазов'ї місцями 25-30 м/с.

30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури до 1-6°.

Теми: погода
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